Kasımpaşa'dan savunmaya takviye!

Kasımpaşa, stoper Daniel Graovac'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'dan savunmaya takviye!
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13 Ağustos 2022 00:38
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Bosna Hersekli stoper Daniel Graovac'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Romanya'nın CFR Cluj takımında forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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