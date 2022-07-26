"UMUT'UN KRALLIĞI İÇİN MULEKA'YI KENARDA OYNATTIK"

"MULEKA TÜRKİYE LİGİ'Nİ ÇÖZDÜ"

Beşiktaş yeni sezon öncesinde Jackson Muleka'yı transfer etmişti. Teknik direktör Valerien Ismael, geçen sezonu Kasımpaşa'da geçiren Muleka'ya oyun planında büyük önem veriyor. Akşam Gazetesi'ne konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, siyah-beyazlıların yeni transferiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.Sami Uğurlu, "Muleka net bir 9 numaradır. Ahkam da kesmemek lazım. Beşiktaş'ta kanat mı oynar? 9 numara mı oynar? Çift forvetten biri mi olur? Hocası daha iyi değerlendirecektir. Orada oynayamaz burada oynar demek çok doğru olmaz. Bizde zaman zaman kanat oynadı. Ama şunu gözden kaçırmamak lazım; biz Umut'u gol kralı yapalım diye Muleka'yı kenarda oynattık. Muleka kanat oynadığında da bizde ikinci forvet oluyordu. Biraz oyun sistemine bağlı" ifadelerini kullandı."Muleka, Türkiye Ligi'ni çözen bir oyuncu. Performansını merakla bekliyorum" diyen Sami Uğurlu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olan Umut Bozok ile de ilgili şunları söyledi:"Umut'u birinci ve ikinci bölgede oynatırsan etkili olamaz. Üçüncü bölgede oynarsa gol kralı olur. Muleka'yı tanıyor muydunuz? Umut'u tanıyor muydunuz? Umut geçen sene Kasımpaşa'ya gelirken 1 gol atmıştı. Fransa 2. Ligi'nden geldi. Umut'un buraya çok ciddi borcu olduğunu düşünüyorum. Umut Bozok oradaydı. Hiç kimse gel demedi. Umut'u gerçekten vitrine çıkaran bir Kasımpaşa takımı var. Umut Bozok iyi bir golcü. Gideceği kulübe çok faydalı olacaktır."