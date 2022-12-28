Kasımpaşa: 'Daha farklı olabilirdi'

Süper Lig'de İstanbulspor'a 2-1 kaybeden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ekrem Örenç maç sonu açıklamalarda bulundu.



Örenç maça iyi başladıklarını belirterek, "İlk yarım saat çok üstün oynadık. Golümüzü attık. Skor 1-0'dan daha fazla olabilirdi. Golü attıktan sonra kısa sürede beraberlik golünü yedik. Ondan sonra oyun düzeni biraz bozulsa da devre arasına kadar denk oyun devam etti. Oyuncularımızı devrede uyardık. İkinci yarıya da çok iyi başladık. Yine pozisyonlar bulduk ama maalesef atamadık. İstanbulspor'u tebrik etmek lazım. Biz tempolu oynamak istedikçe, onlar bizi yavaşlattı. Kontra ataklarda tehlikeli pozisyonlar buldular, golü yakaladılar. Üzgünüz. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. İstanbulspor'u tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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