Kasımpaşa'da son maçta 8 eksik

Kasımpaşa ligde 42. ve son hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak

Haber; AA
Abone Ol
Kasımpaşa'da son maçta 8 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mayıs 2021 13:53
Kasımpaşa, Süper Lig'in 42. ve son haftasında cumartesi Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı son 3 maçı kazanan Kasımpaşa, 46 puanla 13. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 18 maçtır yenilmeyen Demir Grup Sivasspor ise haftaya 62 puanla 5. sırada girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa'da Sivasspor maçı öncesi eksik oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Lacivert-beyazlı takımda kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile sarı kart cezalısı Isaac Kiese Thelin, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier ile Armin Hodzic'in yanı sıra Ramazan Köse, Dusko Tosic, Danny Drinkwater ve Fode Koita da takımdaki yerlerini alamayacak

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.