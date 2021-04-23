Kasımpaşa'da Serkan Reçber ve Sami Uğurlu, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'nın idarecisi Serkan Reçber ile antrenörü Sami Uğurlu'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.



TFF'den yapılan açıklamada Serkan Reçber'in, Kasımpaşa'nın Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta talimatlara aykırı hareketi nedeniyle kurula gönderildiği bildirildi.



Sami Uğurlu'nun ise aynı maçtaki hakaretinden dolayı PFDK'e sevk edildiği kaydedildi.



