Kasımpaşa'da Sadiku ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa, 5 sezondur takımda yer alan Loret Sadiku ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kasımpaşa'da Sadiku ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Şubat 2022 14:48
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, tecrübeli orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllar boyunca kulübümüze verdiği emekler için oyuncumuz Loret Sadiku'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."

Sadiku, Kasımpaşa'ya 2016-2017 sezonunda transfer olmuştu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.