Kasımpaşa'da maç sonu tartışma!

Kasımpaşa Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber, futbolcularından Bersant Celina ile tartıştı.



Maçın 35. dakikasında bir pozisyonda yedek kulübesinden çıkan Reçber, uzaktaki Celina'ya tepki gösterdi. Futbolcunun da el kol hareketleriyle karşılık vermesiyle daha da sinirlenen Serkan Reçber, tepkisini artırarak sürdürdü.



Reçber, yedek kulübesine dönerek bir futbolcunun ısınmaya gitmesini istedi. Devre arasında oyundan alınan Kosovalı oyuncunun yerine Ahmet Emin Engin dahil oldu.



Kasımpaşa, 2 maç sonra kaybetti



Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de 2 maç sonra mağlup oldu.



Ligin 4. haftasında Atakaş Hatayspor'u 1-0, Fraport TAV Antalyaspor'u ise 2-0 yenen Kasımpaşa, 6. haftada Galatasaray'a mağlup oldu.



İki maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa, 2 maç sonra da kalesinde gole kapatamadı.



Bahoken ilk golünü attı



Kasımpaşa'nın yeni golcüsü Stephane Bahoken, lacivert-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.



Sezon öncesinde Fransa'nın Angers takımından kadroya katılan 30 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de çıktığı 6. müsabakada ilk kez fileleri havalandırdı.





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