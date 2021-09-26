Kasımpaşa'da Konyaspor öncesi 3 eksik!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'da Konyaspor öncesi 3 eksik!
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26 Eylül 2021 15:30
Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 5 puanı bulunuyor. İttifak Holding Konyaspor ise ligde üçer galibiyet ve beraberlik sonucunda 12 puan elde etti.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga, Mortadha Ben Ouanes ve Nicolai Jorgensen maçta forma giyemeyecek


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