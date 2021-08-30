Kasımpaşa'da iki ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, iki isimler yolların ayrıldığını açıkladı.

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Kasımpaşa'da iki ayrılık
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30 Ağustos 2021 14:36
Kasımpaşa, Mickael Tırpan'ın Fortuna Sittard'a, Gilbert Koomson'un Bodo/Glimt'e transfer olduğunu açıkladı.

Süper Lig ekibinden yapılan açıklamada "Oyuncularımızdan Mickael Tırpan, Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'a bir diğer oyuncumuz Gilbert Koomson Norveç takımlarından Bodø/Glimt'e bonservisleriyle birlikte transfer olmuşlardır." denildi.


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