Kasımpaşa'da hedef: Jean Corentin

Süper Lig 'de 18 hafta sonunda topladığı 12 puanla son sırada bulunan Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalara başladı. 18 maçta toplam 17 gol atabilen Kasımpaşa, forvet hattı için Lens'dan Jean Corentin transferini bitirmek istiyor.



Jeunes Footeux'nün haberine göre Kasımpaşa, devre arasında Lens'dan ayrılması beklenen Jean Corentin'i kadrosuna katmanın peşinde. Lens ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Corentin ile Ligue 2 ekiplerinden Grenoble de ilgileniyor.



2015'te Troyes'dan Monaco'ya 4 milyon Euro karşılığında transfer olarak dikkatleri çeken Corentin, 2017'de 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Toulouse'a gitmişti. 2020'nin yaz aylarında ise Corentin, 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Lens'a geldi.



Lens'da bu sezon toplam 11 lig maçında görev alan Corentin, sadece 162 dakika sahada kalabildi. Corentin'in daha fazla şans bulabileceği bir takıma gitme ihtimali olduğu aktarılıyor.





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