Kasımpaşa'da hedef: Jean Corentin

Kasımpaşa, devre arasında kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalara başlarken Lens'dan Jean Corentin'i transfer etmek istiyor.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Kasımpaşa'da hedef: Jean Corentin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2021 17:04
Corentin Jean
Corentin Jean
Lens
Süper Lig 'de 18 hafta sonunda topladığı 12 puanla son sırada bulunan Kasımpaşa, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalara başladı. 18 maçta toplam 17 gol atabilen Kasımpaşa, forvet hattı için Lens'dan Jean Corentin transferini bitirmek istiyor.

Jeunes Footeux'nün haberine göre Kasımpaşa, devre arasında Lens'dan ayrılması beklenen Jean Corentin'i kadrosuna katmanın peşinde. Lens ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Corentin ile Ligue 2 ekiplerinden Grenoble de ilgileniyor.

2015'te Troyes'dan Monaco'ya 4 milyon Euro karşılığında transfer olarak dikkatleri çeken Corentin, 2017'de 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Toulouse'a gitmişti. 2020'nin yaz aylarında ise Corentin, 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Lens'a geldi.

Lens'da bu sezon toplam 11 lig maçında görev alan Corentin, sadece 162 dakika sahada kalabildi. Corentin'in daha fazla şans bulabileceği bir takıma gitme ihtimali olduğu aktarılıyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.