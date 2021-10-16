Kasımpaşa'da Göztepe öncesi 3 eksik

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın (17 Ekim) Göztepe'yi konuk edecek.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı.



Ligde bir galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Göztepe ise hanesine 5 puan yazdırabildi.



Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Jeffrey Bruma ile sarı kart cezalısı Loret Sadiku maçta forma giyemeyecek.





İLGİLİ VİDEO