Kasımpaşa'da Göztepe öncesi 3 eksik

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın (17 Ekim) Göztepe'yi konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı.
Ligde bir galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Göztepe ise hanesine 5 puan yazdırabildi.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Jeffrey Bruma ile sarı kart cezalısı Loret Sadiku maçta forma giyemeyecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı.
Ligde bir galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Göztepe ise hanesine 5 puan yazdırabildi.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Jeffrey Bruma ile sarı kart cezalısı Loret Sadiku maçta forma giyemeyecek.