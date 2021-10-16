Kasımpaşa'da Göztepe öncesi 3 eksik

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'da Göztepe öncesi 3 eksik
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16 Ekim 2021 13:38
Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın (17 Ekim) Göztepe'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı.

Ligde bir galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Göztepe ise hanesine 5 puan yazdırabildi.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Jeffrey Bruma ile sarı kart cezalısı Loret Sadiku maçta forma giyemeyecek.


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