Kasımpaşa'da Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Evren Eren Elmalı ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa'da Evren Eren Elmalı'nın sözleşmesi uzatıldı
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09 Temmuz 2021 22:35
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 21 yaşındaki savunma oyuncusu Evren Eren Elmalı ile yeni sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen genç oyuncunun gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024-2025'in sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Evren Eren, geride kalan sezon Süper Lig'de 4 maçta forma giydi.


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