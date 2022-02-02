Kasımpaşa'da Dirar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Nabil Dirar ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kasımpaşa'da Dirar ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2022 18:45
Kasımpaşa Kulübü, Faslı futbolcu Nabil Dirar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Nabil Dirar ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır." ifadesine yer verildi.

35 yaşındaki Nabil Dirar, Kasımpaşa'da uzun süredir kadro dışı bırakılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.