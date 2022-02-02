Kasımpaşa'da Dirar ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa Kulübü, Faslı futbolcu Nabil Dirar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Nabil Dirar ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır." ifadesine yer verildi.
35 yaşındaki Nabil Dirar, Kasımpaşa'da uzun süredir kadro dışı bırakılmıştı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Nabil Dirar ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır." ifadesine yer verildi.
35 yaşındaki Nabil Dirar, Kasımpaşa'da uzun süredir kadro dışı bırakılmıştı.