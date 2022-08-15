Kasımpaşa'da çok konuşulan an!

Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı ligin 2. hafta maçında çok konuşulan bir pozisyon yaşandı.Fenerbahçeli Miha Zajc, karşılaşmanın 22. dakikasında kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Zajc'ın vuruşunda Ertuğrul topu çıkartırken, tekrar Zajc'a çarpan top ağlara gitmek üzereyken Kasımpaşa savunması tarafından çizgiden çıkartıldı.Fenerbahçeli futbolcular, topun kale çizgisinin içerisinden çıkartıldığı yönünde itiraz etti. Kasımpaşalı oyuncular ise pozisyonun başında Zajc'ın topu elle kontrol ettiği yönünde itirazda bulundu.Hakem Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Kasımpaşa lehine elle oynama kararı verdi.