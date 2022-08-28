Kasımpaşa'da bir istifa daha

Kasımpaşa Kulübü, sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın istifa ettiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Sportif direktörümüz sayın Muhammed Emir Saraç gördüğü lüzum üzerine görevinden istifa etmiştir. Muhammed Emir Saraç'a uzun yıllardır kulübümüze verdiği hizmetleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.



Ligin ilk 3 haftasında henüz puan toplayamayan Kasımpaşa'da daha önce de teknik direktör Sami Uğurlu istifa etmişti.





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