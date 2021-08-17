Kasımpaşa'da bir ayrılık daha

Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, görevden ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'da bir ayrılık daha
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17 Ağustos 2021 16:45
Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi Serkan Reçber, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Serkan Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yönetim kurulumuzla yaşadığım görüş ayrılığı sebebiyle ayrılma kararı aldım. Başta başkanımız Turgay Ciner olmak üzere yönetim kuruluna ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, yeni sezonda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.


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