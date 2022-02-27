Kasımpaşa'da 4 isim ceza sınırında!

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi.



Kasımpaşa ilk yarıdaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu.



Lacivert-beyazlı ekipte üçer sarı kartları bulunan Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj, 28 Şubat Pazartesi günkü karşılaşmada da sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.





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