Kasımpaşa'da 4 isim ceza sınırında!

Kasımpaşa, Süper Lig'de 28 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
Abone Ol
Kasımpaşa'da 4 isim ceza sınırında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2022 14:35
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 28 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Kasımpaşa, haftaya 29 puanla girdi.

Kasımpaşa ilk yarıdaki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Lacivert-beyazlı ekipte üçer sarı kartları bulunan Umut Bozok, Rayane Aabid, Doğucan Haspolat, Mortadha Ben Ouanes ve Hadergjonaj, 28 Şubat Pazartesi günkü karşılaşmada da sarı kart görürse, 28. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.