Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı kiraladı

Kasımpaşa, Chelsea'den kiralık olarak Danny Drinkwater'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı kiraladı
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08 Ocak 2021 11:19
Kasımpaşa 30 yaşındaki Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Kasımpaşa, Chelsea'ye Danny Drinkwater'ın kiralık transferi için 250 bin euro ödeyecek. İngiliz futbolcunun 2.5 milyon euroluk maaşını ise Chelsea karşılayacak.

Kasımpaşa sezon sonu Avrupa kupalarına katılım hakkı kazanırsa, Chelsea'ya 250 bin Euro daha ödenecek.



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