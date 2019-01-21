Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçını veren kanallar

KASIMPAŞA-RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 18. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı naklen yayınlanacak.



21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç, beIN Sports 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.



Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı 21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren beIN Sports 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.



KASIMPAŞA-RİZESPOR MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...

Süper Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Ligde Medipol Başakşehir'in Trabzonspor'u 4-2 yenmesinin ardından Süper Lig puan durumu nasıl oluştu? İşte detaylar...

SÜPER LİG'DE 18. HAFTA SONUÇLARI

Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş

Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe

BB Erzurumspor 1 - 2 Atiker Konyaspor

Antalyaspor 0 - 0 Kayserispor

Galatasaray 6 - 0 MKE Ankaragücü

Alanyaspor 2 - 0 Sivasspor

Trabzonspor 2-4 Medipol Başakşehir



21 Ocak Pazartesi

Bursaspor 20:00 Fenerbahçe

Kasımpaşa 20:00 Çaykur Rizespor



SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)







DETAYLI SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...



SÜPER LİG'DE 19. HAFTA FİKSTÜRÜ







ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI







Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 18. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı naklen yayınlanacak.21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maç, beIN Sports 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı 21 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'den itibaren beIN Sports 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Süper Lig puan durumunda hangi takım kaçıncı sırada? Ligde Medipol Başakşehir'in Trabzonspor'u 4-2 yenmesinin ardından Süper Lig puan durumu nasıl oluştu? İşte detaylar...Akhisarspor 1 - 3 BeşiktaşYeni Malatyaspor 3 - 2 GöztepeBB Erzurumspor 1 - 2 Atiker KonyasporAntalyaspor 0 - 0 KayserisporGalatasaray 6 - 0 MKE AnkaragücüAlanyaspor 2 - 0 SivassporTrabzonspor 2-4 Medipol BaşakşehirBursaspor 20:00 FenerbahçeKasımpaşa 20:00 Çaykur Rizespor

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 18. haftasında Kasımpaşa-Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.