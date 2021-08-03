Kasımpaşa Bruma imzasına hazırlanıyor

Kasımpaşa'nın sözleşmesi elinde olan Jeffrey Bruma ile sözleşme imzaladığı ve yakında resmi imzaların açıklanacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kasımpaşa Bruma imzasına hazırlanıyor
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03 Ağustos 2021 01:10
Sezona iddialı başlamak isteyen Kasımpaşa, Hollandalı savunma oyuncusu Jeffrey Bruma'yı kadrosuna kattı.

Hollanda basını, Jeffery Bruma'nın Türkiye'ye gelerek 2 yıllık sözleşme imzaladığını yazdı. 29 yaşındaki savunma oyuncusunun Montpellier'i egale ederek deneyimli savunmacıyı kadrosuna kattığı yazıldı. Resmi açıklamanın ise yakın zamanda yapılacağı belirtildi.

Transferle ilgili rakamlar henüz netlik kazanmazken oyuncu Temmuz başında serbest kalmıştı.

Jeffrey Bruma daha önce Chelsea, Leicester, Hamburg, PSV, Wolfsburg, Schalke ve Mainz'de forma giymişti.


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