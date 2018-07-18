Kasımpaşa, Boluspor'u 3-0'la geçti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Boluspor'u 3-0 yendi.
Kasımpaşa Futbol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlılar, kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan maçta Boluspor'u İlhan Depe, Diagne ve penaltıdan Trezeguet'in golleriyle sahadan 3-0 mağlup etti.
Kasımpaşa'da adı transferde sıkça anılan Mısırlı forveti Mahmoud Hassan Trezeguet de müsabakanın 46. dakikasında oyuna girerken, 90. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kasımpaşa Futbol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlılar, kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan maçta Boluspor'u İlhan Depe, Diagne ve penaltıdan Trezeguet'in golleriyle sahadan 3-0 mağlup etti.
Kasımpaşa'da adı transferde sıkça anılan Mısırlı forveti Mahmoud Hassan Trezeguet de müsabakanın 46. dakikasında oyuna girerken, 90. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın