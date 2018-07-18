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Kasımpaşa, Boluspor'u 3-0'la geçti!

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Boluspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
Kasımpaşa, Boluspor'u 3-0'la geçti!
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18 Temmuz 2018 23:01
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Boluspor'u 3-0 yendi.

Kasımpaşa Futbol Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlılar, kulübün Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan maçta Boluspor'u İlhan Depe, Diagne ve penaltıdan Trezeguet'in golleriyle sahadan 3-0 mağlup etti.

Kasımpaşa'da adı transferde sıkça anılan Mısırlı forveti Mahmoud Hassan Trezeguet de müsabakanın 46. dakikasında oyuna girerken, 90. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.

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