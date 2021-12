Kasımpaşa - Beşiktaş maçının ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı maçı yorumcular değerlendirdi.



ÖNDER ÖZEN



Beşiktaş adına işaretler iyi. Can Bozdoğan'dan harika bir gol izledik. Cyle Larin bir tane net yakaladı. Üç net pozisyon, bir gol ile oynadı Beşiktaş. Karşılığında iki gol fırsatı verdi. İki kişi hariç ideal kadro. Oyunu geçen seneye götüren iki oyuncu var; Atyiba Hutchinson ve Can Bozdoğan. Beşiktaş geçen seneye benzer bir oyunla oynadı. Miralem Pjanic ve Alex Teixeira bu oyunu değil, başka bir oyunu oynayabilirdi.



METİN TEKİN



Beşiktaş geçen seneki oyunu oynuyor. Atiba Hutchinson ve Can Bozdoğan orta sahaya önemli katkılar yaptı. Bu seneyi göz önüne alarak, daha iyi bir Beşiktaş izledik.



RIDVAN DİLMEN



İki takım için de 1 puanın yetmeyeceği bir maç. Beşiktaş'ta hem camianın, hem oyuncuların morallenmesi gerekiyor. Buna uygun bir maç. Kasımpaşa içeride dışarıda ligde olduğu günden bu yana pozitif futbol oynamaya çalışan bir takım. Zaman zaman Beşiktaş kalesine de geldiler. Beşiktaş, 1-0'ken 1-0 öndeymiş gibi değil, 0-0'ken 0-0'mış gibi oynamıyor. Yine ikinci golü arıyorlar. Bu doğru mu? Çoğu zaman doğru gelse de 1-0'ı 3'e çıkarmak için aynı formatta değil kalabalık orta sahayla sonuçlandırabilirsiniz. Şu an orta sahada fena değiller. Top Kasımpaşa'ya geçince Beşiktaş toplu halde savunma yapıyor. Beşiktaş için sonuç, oyundan daha önemli. Maçın ikinci yarısının da hareketli olacağını, her iki takımın pozisyonlar bulacağını düşünüyorum.



Maç başına en çok ofsayta düşen oyuncu Batshuayi'dir. Bazen kurtuluyor. Bugün 5-10 santimle ofsayta düştü. Benzer pozisyonlar bulacak.



Sergen Hoca'nın eli şöyle kolaylaştı. Can Bozdoğan gibi oyuncuları Josef, Atiba varken, Alex Teixeira gelmişken Can'a formayı veremezsiniz. O çocuğa da günah. Sezona Rıdvan'la da başlamamıştı. Can'ın performansı, önümüzdeki haftalardaki 11'in de habercisi. Oğuzhan, Salih gibi onun mevkisi var. Kafa kafaya giden bir ligde Can Bozdoğan'la başlama riskini hiçbir antrenör almaz. Sergen Yalçın bugüne kadar niye oynatmadı diyemem ama bundan sonra niye ısrar etmedin diyebilirim. Çok yetenekli oyuncu. Niyeti neydi? Topu alıp sola çekti ve 2'ye 1 yapmak istedi. Araya Kasımpaşalı girdi. 2'ye 1'i rakibiyle yaptı. Niyeti zaten vurmaktı. Çok güzel bir vuruş yaptı.



FEYYAZ UÇAR



Can'dan beklediğimiz iyi oyun geldi. Verkaç aramaları içinde olacaktı. Mükemmel bir şut attı. O mevkinin gerekleri bunlar. Bu şekilde devam ederse yıldız bir oyuncu olacak.



TUGAY KERİMOĞLU



Can, arayan, agresif oynayan, topsuz oyunu da oynayan bir oyuncu. İlk 45'te Beşiktaş adına istediği her şey oldu.



GÜNTEKİN ONAY



Can Bozdoğan 20 yaşında ve özel yetenekleri olan oyuncu. İlk 45'te Beşiktaş'ın hakimiyeti var. 1-0 daha da artabilirdi. Beşiktaş, 3 puanı cebine koyarsa Josef yerine Mehmet Topal girebilir.



VOLKAN DEMİREL



Beşiktaş daha iyi oynayan taraf. 1-0'dan daha fazla olabilirdi. Kasımpaşa, sadece Yusuf'un tarafından geliyor. Kasımpaşa etkili değil. Beşiktaş'ta Can bugünün çok büyük artısı. İnancı, isteği, özgüveni etkili. Can Bozdoğan Beşiktaş'ın pozitifi enerjisi oldu.



ERMAN TOROĞLU



Beşiktaş geçen 4-5 maça göre bir tık daha iyi ama üç tık daha iyi değil. Karşıdaki takım Süper Lig takımı gibi oynamıyor. Beşiktaş'ı değerlendirirken ona da bakmak lazım. Golü atan çocuğa bakıyorum Sergen Yalçın mutlaka bunun üzerinde durmalı, ihmal edilecek bir oyuncu değil. Beşiktaş diğer maçlara göre fena değil ama biraz tedirginler. Maça tam hakim değiller. Sallantılı dönemleri olur takımların ama Beşiktaşsan bunları atlatman lazım. İlk yarıdaki oyuna göre Beşiktaş bu maçtan galibiyetle çıkar ama çıkamazsa yine sorun yumağı başlayacak, çok tedirginler bir gol yerse oyuncularda panik başlayacak.





