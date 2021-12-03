Kasımpaşa - Beşiktaş: İlk 11'ler

Harun Tekin, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut, Jorgensen.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmayı beIN Sports canlı yayınlayacak.Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.Kasımpaşa'da Sadiku ile Nabil Dirar sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.Beşiktaş'ta Mert Günok, Alex Teixeira ve Gökhan Töre ile kırmızı kart cezalısı Necip Uysal'ın yanı sıra Francisco Montero da kamp kadrosuna alınmadı. Sol uyluk üst kısmında iltihaplanma tespit edilen Miralem Pjanic ise kamp kadrosuna dahil edildi.Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, Larin, BatshuayiBeşiktaş ve Kasımpaşa'da ikişer futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Kasımpaşa'da ise Umut Bozok ile Hajradinovic sınırda bulunan isimler.Beşiktaş'ın Kasımpaşa deplasmanında şansı yaver gitmiyor..Siyah beyazlılar Kasımpaşa deplasanına çıktığı son 6 Süper Lig maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak kayıplar yaşadı. Beşiktaş son 6 maçtan önceki 11 maçta ise rakibi karşısında mağlubiyet yaşamamıştı.Üst üste kayıplar yaşayan Beşiktaş, ligde 4 maçtır kazanamıyor.Toplamda 6 maçtır yüzü gülmeyen Beşiktaş en son galibiyetini derbi maçta Galatasaray'a karşı elde etmişti.