KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

FEDERASYONLA DEĞİL BİZİMLE KONUŞSUNLAR

TEK BİR YAYINCIYA MAHKUM DEĞİLİZ

100 BİN TL MAAŞ ALIP KATKI YAPAMAYANLARLA OLMAZ

TURGAY CİNER'İN MESAJI

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİ NEDEN VERDİK?

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan'aTürk futbolu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Saraç, pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa - Başakşehir maçında; geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden turuncu-lacivertli ekibi çiçek ve alkışlarla karşılayacaklarını açıkladı. Saraç, yayıncı kuruluş ile ilgili olarak ise "Federasyonla değil, bizimle konuşsunlar. Ülkemizde pek çok platform var. Tek bir yayıncıya mahkum değiliz" ifadelerini kullandı.Mehmet Arslan'ın köşesinde yer alan Fatih Saraç'ın açıklamaları şöyle:Mehmet Arslan'ın "Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrılacak. Sepil'in yerine başkanların çoğu Fatih Saraç'ı istiyor" demesi üzerine Saraç, şu cevabı verdi:"Teşekkür ederim ama ben başkanlarımın büyük desteğine ve teveccühüne rağmen başkan adayı değilim ve olmayacağım da. Mehmet Bey, bu makam için güçlü bir birlikteliğe ihtiyaç var. Kulüpler Birliği tüzüğü vs. gibi konulardan dolayı değil bu kararım. Ben bu birlikteliğin oluşmasını temenni ediyorum. Aksi takdirde sorunların çözümü mümkün olmaz. Büyük camialar bir araya gelsin ve arkasındaki o müthiş gücü birleştirip sorunlara çözüm üretsin istiyorum. Başkan olarak çıkıp medya karşısında söz almak değil amacım. Medyatik olmak için başkan olunmaz."Fatih Saraç, yayıncı kuruluş beIN Sports'la ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı ve "Tek bir yayıncıya mahkum değiliz" diyerek önerisini dile getirdi:"Bir kiralık daireniz var. Kiracınız 1 ay kirayı vermese noterden ihtarname görderirsiniz. Yayıncı bir kuruş ödemeden aylardır maçlarımızı yayınlıyor. Bunun böyle gitmesi mümkün değil. Biz uluslararası bir şirket olarak baktık BeIN Sports'a. Ama sürekli sözleşme yeniliyoruz. Sözleşmeye attıkları imzayı sürekli yeniliyorlar ve sürekli yeni indirimler ekliyorlar.Turkcell, D-Smart, Türk Telekom, Saran... Ülkemizde pek çok platform var. Maçları bu yayıncılar üzerinden de yayınlayabiliriz. Hatta böyle bir platforma Digitürk de dahil olabilir. Tek bir yayıncıya mahkum değiliz. Bu işin muhatabı kulüplerdir. Neden federasyonla pazarlık ediyorlar, gelsinler bizimle konuşsunlar. Mesela Saran grubu yurt dışı yayın haklarını almaya hazır. Niye konuşmuyoruz bunları? Niye biz sadece Digitürk'e mahkum oluyoruz?"TFF'nin tamamen profesyonel kadrolardan oluşturulmasını dile getiren Fatih Saraç, "Neden genç ve işi, düşüncesi, hayatı futbol olan, futbol dünyasının itibar ettiği isimlerden oluşmasın TFF? Hiçbir başkanı ve ismi itham etmiyorum. Ama işadamları yoğun; onlar işlerinin arasında futbolu yönetiyor. 100 bin TL maaş alıp, futbola katkısı olmayan profesyonellerle olmaz bu iş! Bizim futbolu büyütecek isimlere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.Saraç, pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa - Başakşehir maçında; geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden turuncu-lacivertli ekibi çiçek ve alkışlarla karşılayacaklarını açıkladı. Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'in mesajını aktaran Saraç, "Dünyada bir şampiyon saha içinde ve dışında nasıl karşılanıyorsa lütfen Başakşehir'i öyle karşılayalım' talimatını verdi. Başakşehir'i çiçeklerle ve alkışlarla karşılayacağız. Başakşehir sahaya çıkarken futbolcularımızın arasından geçecekler. Ve bizim oyuncularımız da onları alkışlayacaklar" diye konuştu.Seyircisiz 2020 Şampiyonlar Ligi finali yerine seyircili 2021 Şampiyonlar Ligi finali ile ilgili düşüncelerini paylaşan Saraç, "Ben buna zafer diye bakmıyorum. Düşünün 8 kulüp gelecekti İstanbul'a bu sene. Barcelona dahil. Ve Türkiye pandemiden etkilenmeyen bir ülke olarak gösterilecekti. Seyircili bir final için mi bundan vazgeçtik?" dedi.Kulüp başkanları ile ilgili, "Çok büyük hizmet veriyorlar. İnanın görevi bıraksalar futbol yapayalnız kalır. Bu başkanlara lütfen gözümüz gibi bakalım" mesajı veren Saraç, son olarak TFF Süper Kupa finalinin Katar'a alınmasıyla ilgili olarak, "Niye Katar? Yol masraflarını bile kulüplerimiz karşılıyor. Bunun bir anlamı var mı? Yayıncı istedi diyorlar. Öyleyse niye masraflar kulüplerden çıkıyor? Birkaç dolar için mi?" ifadelerini kullandı.