Süper Lig'in 34. haftasında şampiyon Başakşehir, sezonun son maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkıyor.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 17:00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Maç öncesinde geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'in 69 puanı bulunurken 11. Kasımpaşa'nın maç öncesinde 42 puanı bulunuyor.



Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu son maçında iki takımın da kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.



Muhtemel 11'ler



Kasımpaşa



Ramazan Köse

Hadergjonaj

Meriah

Brecka

Haddadi

Pavelka

Aytaç Kara

Quaresma

Hajradinovic

Thiam

Koita



Başakşehir



Volkan Babacan

Caiçara

Ponck

Skrtel

Clichy

Mehmet Topal

Gökhan İnler

Elia

Gulbrandsen

Berkay Özcan

Robinho



Şampiyonluk kutlaması Başakşehir'de



Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirecek.



Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.



Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve forma giyen eski futbolcular da davet edildi.



Kasımpaşa çiçeklerle karşılayacak



Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç, Başakşehir kulübünü çiçeklerle karşılanacağını açıklayarak maç öncesinde futbolcular tarafından da alkılarla sahaya çıkacaklarını söyledi. Saraç açıklamasında, "Dünyada bir şampiyon saha içinde ve dışında nasıl karşılanıyorsa lütfen Başakşehir'i öyle karşılayalım' talimatını verdi. Başakşehir'i çiçeklerle ve alkışlarla karşılayacağız. Başakşehir sahaya çıkarken futbolcularımızın arasından geçecekler. Ve bizim oyuncularımız da onları alkışlayacaklar" diye konuştu.



