Kasımpaşa Başakşehir maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 19 puan -5 averaj ile 11. sırada yer alan Kasımpaşa, 33 puan 12 averaj ile 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Bengali Koita, Franck Etoundi sakatlıkları, misafir takımda ise Eljero Elia sakatlığı; Alexandu Epureanu cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 15.000 kişi kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.- Son 10 yılda, Kemal Özdeş ile Abdullah Avcı 3 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 1 galibiyet elde etti.- Kendi sahasında oynadığı son 8 maçta kalesinde gol gördü.- En golcü oyuncusu 4 golü bulunan John Murillo.- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Strahil Popov (1.440 dakika).- Hakem Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.- 10 maçla en fazla galibiyet alan 2 takımından biri.- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Alexandu Epureanu (1.440 dakika).- Hakem Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.- Kasımpaşa 3, Medipol Başakşehir 4 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.- Kasımpaşa 12 gol atarken, Medipol Başakşehir 13 golle karşılık verdi.- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 4 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.- Kasımpaşa 5 ve Medipol Başakşehir 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.