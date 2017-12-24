Kasımpaşa Başakşehir maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Kasımpaşa-Başakşehir maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

24 Aralık 2017 03:19
Kasımpaşa Başakşehir maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?
Kasımpaşa-Başakşehir maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 17. haftasında Kasımpaşa-Başakşehir karşı karşıya gelecek.

KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Başakşehir maçı naklen yayınlanacak.

24 Aralık Pazar günü saat 16.30'da oynanacak maç, beIN Sports ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Kasımpaşa-Başakşehir maçı 24 Aralık Pazar günü saat 16.30'dan itibaren beIN Sports ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 19 puan -5 averaj ile 11. sırada yer alan Kasımpaşa, 33 puan 12 averaj ile 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda Bengali Koita, Franck Etoundi sakatlıkları, misafir takımda ise Eljero Elia sakatlığı; Alexandu Epureanu cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 15.000 kişi kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

- Son 10 yılda, Kemal Özdeş ile Abdullah Avcı 3 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 1 galibiyet elde etti.

Ev Sahibi

- Kendi sahasında oynadığı son 8 maçta kalesinde gol gördü.

- En golcü oyuncusu 4 golü bulunan John Murillo.

- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Strahil Popov (1.440 dakika).

- Hakem Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- 10 maçla en fazla galibiyet alan 2 takımından biri.

- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Alexandu Epureanu (1.440 dakika).

- Hakem Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Kasımpaşa 3, Medipol Başakşehir 4 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Kasımpaşa 12 gol atarken, Medipol Başakşehir 13 golle karşılık verdi.

- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 4 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Kasımpaşa 5 ve Medipol Başakşehir 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.


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