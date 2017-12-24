Kasımpaşa Başakşehir maçı canlı SAAT kaçta hangi kanalda?

Kasımpaşa-Başakşehir maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 17. haftasında Kasımpaşa-Başakşehir karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Başakşehir maçı naklen yayınlanacak.
24 Aralık Pazar günü saat 16.30'da oynanacak maç, beIN Sports ekranında canlı olarak yayınlanacak.
Kasımpaşa-Başakşehir maçı 24 Aralık Pazar günü saat 16.30'dan itibaren beIN Sports ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Genel Bilgiler
- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 19 puan -5 averaj ile 11. sırada yer alan Kasımpaşa, 33 puan 12 averaj ile 2. sırada yer alan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
- Ev sahibi takımda Bengali Koita, Franck Etoundi sakatlıkları, misafir takımda ise Eljero Elia sakatlığı; Alexandu Epureanu cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.
- 15.000 kişi kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
- Son 10 yılda, Kemal Özdeş ile Abdullah Avcı 3 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 1 galibiyet elde etti.Ev Sahibi
- Kendi sahasında oynadığı son 8 maçta kalesinde gol gördü.
- En golcü oyuncusu 4 golü bulunan John Murillo.
- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Strahil Popov (1.440 dakika).
- Hakem Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti.Konuk Ekip
- 10 maçla en fazla galibiyet alan 2 takımından biri.
- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Alexandu Epureanu (1.440 dakika).
- Hakem Ali Palabıyık yönetiminde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.Son Karşılaşmalar
- Kasımpaşa 3, Medipol Başakşehir 4 galibiyet elde ederken 3 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Kasımpaşa 12 gol atarken, Medipol Başakşehir 13 golle karşılık verdi.
- 6 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 5 maçta karşılıklı gol olurken, 5 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 4 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
- Kasımpaşa 5 ve Medipol Başakşehir 5 maçta ilk golü atan taraf oldular.