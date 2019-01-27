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Kasımpaşa, Başakşehir karşısına 4 eksikle çıkıyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak

Kaynak: AA
Kasımpaşa, Başakşehir karşısına 4 eksikle çıkıyor
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27 Ocak 2019 10:39
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 28 Ocak Pazartesi günü lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 2'sini de yitiren Medipol Başakşehir ise 38 puanla zirvede bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan müsabakayı Kasımpaşa 2-1 kazanmıştı.

 Kasımpaşa'da 4 eksik
Lacivert-beyazlı takım, Medipol Başakşehir karşısına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Kasımpaşa'da Mbaye Diagne ile Josue Sa kırmızı kart, kaptan Veysel Sarı ise sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da uzun süreli sakatlığı bulunan Abdul Rahman Khalili de takımdaki yerini alamayacak.

 

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