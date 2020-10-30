Kasımpaşa avcısı Nwakaeme şov peşinde

Türkiye'de 15 farklı takımın filelerine 26 gol gönderen Nwakaeme'nin en sevdiği rakip Kasımpaşa!



Nijeryalı yıldız, ligde 3 kez Lacivert-Beyazlılar'a karşı forma giyerken, bu mücadelelerde toplam 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.



31 yaşındaki oyuncu, bugünkü mücadelede de Fırtına'nın en önemli hücum kozu...



Fenerbahçe maçında ilk 11'e dönen Nwakaeme, Kasımpaşa mücadelesinde ağları havalandırıp serisini sürdürmek istiyor.



Yine sol tarafta karşılaşmaya başlayacak Trabzonspor'un yıldızının bugün sergileyeceği futbol, takımı adına çok önemli.



