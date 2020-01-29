Kasımpaşa, Ankaragücü deplasmanına hazırlanıyor

Ligin 20. haftasında MKE Ankaragücü ile 2 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde devam etti.

Haber; AA
Kasımpaşa, Ankaragücü deplasmanına hazırlanıyor
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29 Ocak 2020 16:57
Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile 2 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmalarının yapıldığı idman, yarım sahada gerçekleştirilen taktik maçıyla sona erdi.

Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

 

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