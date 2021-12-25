Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, Altay'ı ağırladı.



Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Ryan Donk ve 89. dakikada Umut Bozok kaydetti.



Altay'ın 41. dakikada Marco Paixao ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Kasımpaşa'da Umut Bozok, 51. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.



Altay'da Cebrail Karayel, 67. dakikada gördüğü 2. sarı kartı sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu sonucun ardından Kasımpaşa, 7 maç aradan sonra galibiyet aldı ve puanını 15'e yükseltti. 12 maçtır kazanamayan ve üst üste 4. mağlubiyetini alan Altay ise 18 puanda kaldı.



Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. Altay ise Kayserispor deplasmanına gidecek.





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