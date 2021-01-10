Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak
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10 Ocak 2021 14:04
Kasımpaşa, Süper Lig'de 18. haftasında pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde yaptığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19 puan topladı. Akdeniz temsilcisi ise 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve 30 puan topladı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest, pazartesi günkü mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı kart sınırında bulunan Oussama Haddadi ve Mickael Tirpan ise kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.



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