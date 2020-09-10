Kasımpaşa, Ahmet Oğuz'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen savunma oyuncusu Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Ahmet Oğuz, başkent temsilcisinde geçen sezon tüm kulvarlarda 19 maçta forma giydi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Ahmet Oğuz, başkent temsilcisinde geçen sezon tüm kulvarlarda 19 maçta forma giydi.