Kasımpaşa, Adana'da çıkışa geçmek istiyor

Süper Lig'de Kasımpaşa bu hafta Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kasımpaşa, Adana'da çıkışa geçmek istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2021 16:19
Kasımpaşa, Süper Lig'in 14. haftasında cuma günü Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde oynadığı son 2 maçı da kaybeden Kasımpaşa, Adana deplasmanında çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgisi bulunan Kasımpaşa 9 puanla puan cetvelinin 19. basamağında yer alıyor.

Son 2 müsabakayı da kazanan Adana Demirspor ise topladığı 19 puanla ligde 10. sırada bulunuyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.