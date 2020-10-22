Kasımpaşa, 6. hafta açılış maçında konuğu Göztepe'yi

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında 23 Ekim Cuma günü Göztepe'yi ağırlayacak.

Haber; AA
Kasımpaşa, 6. hafta açılış maçında konuğu Göztepe'yi
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22 Ekim 2020 15:02
Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında 23 Ekim Cuma günü Göztepe'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada, hakem Burak Şeker düdük çalacak.

İstabul ekibi, bu sezon evinde oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, deplasmandaki 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. 

Sıralamada 7 puan ve averajla 8. durumda bulunan Kasımpaşa'nın yarın karşılaşacağı Göztepe ise 6 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.



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