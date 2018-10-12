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Kasımpaşa 6 eksikle çalıştı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Tesisleri'nde devam etti.

Kaynak: AA
Kasımpaşa 6 eksikle çalıştı
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12 Ekim 2018 15:30
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top sürme organizasyonlarıyla devam eden idmanda lacivert-beyazlı futbolcular, ayak tenisi çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

İdmana milli takımlarda bulunan Trezeguet, Syam Ben Youssef, Mbaye Diagne, Strahil Popov, David Pavelka ve Tarkan Serbest katılmadı.

Sakatlığı süren Abdul Rahman Khalili ise düz koşu yaptı.

Kasımpaşa, Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile yarın saat 13.30'da Kemerburgaz Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaşacak.

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