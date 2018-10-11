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Kasımpaşa 6 eksikle çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Lig'in 9. haftasında, 20 Ekim Cumartesi günü Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Kaynak: AA
Kasımpaşa 6 eksikle çalıştı
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11 Ekim 2018 14:15
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında, 20 Ekim Cumartesi günü Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı bildirildi.

Milli takımlarda bulunan Trezeguet, Ben Youssef, Mbaye Diagne, Strahil Popov, David Pavelka ve Tarkan Serbest'in antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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