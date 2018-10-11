Kasımpaşa 6 eksikle çalıştı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında, 20 Ekim Cumartesi günü Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı bildirildi.
Milli takımlarda bulunan Trezeguet, Ben Youssef, Mbaye Diagne, Strahil Popov, David Pavelka ve Tarkan Serbest'in antrenmanda yer almadığı belirtildi.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı bildirildi.
Milli takımlarda bulunan Trezeguet, Ben Youssef, Mbaye Diagne, Strahil Popov, David Pavelka ve Tarkan Serbest'in antrenmanda yer almadığı belirtildi.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın