Kasımpaşa 3 eksikle Rize deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa 3 eksikle Rize deplasmanında
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01 Şubat 2021 15:14
Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Son maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa'nın averajla gerisinde 13. sırada bulunuyor.

- Kasımpaşa'nın eksikleri

Kasımpaşa'da Rizespor maçı öncesi yeni transferlerden Danny Drinkwater ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor.

Fode Koita'nın da sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer alması beklenmiyor.

- Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında

Yarınki mücadele öncesi Kasımpaşa'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Oussama Haddadi, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Tomas Brecka ve Ramazan Köse, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde oynayamayacak.



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