Kasımpaşa 3 eksikle Rize deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.



Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.



Son maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa'nın averajla gerisinde 13. sırada bulunuyor.



- Kasımpaşa'nın eksikleri



Kasımpaşa'da Rizespor maçı öncesi yeni transferlerden Danny Drinkwater ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor.



Fode Koita'nın da sakatlığı gerekçesiyle kadroda yer alması beklenmiyor.



- Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında



Yarınki mücadele öncesi Kasımpaşa'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Oussama Haddadi, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Tomas Brecka ve Ramazan Köse, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde oynayamayacak.



