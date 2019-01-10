Kasımpaşa 26 milyon Euro'yu reddetti!

Kasımpaşa'nın

Diagne

Trezeguet'nin

Chelsea

Trezeguet

Al İttihad

Süper Lig'de ilk yarıyı 4. sırada bitireniki yıldızıiletalipleri çoğalırken yönetimin satmamakta kararlı olduğu öğrenildi. lacivert-Beyazlıların çıkışında büyük pay sahibi olan ve rakip ağları 20 kez havalandırarak gol krallığında zirvede oturan Diagne içinKasımpaşa'nın kapısını çaldı.Türkiye'den de birçok takımın istediği 27 yaşındaki Senegalli golcü için Mavililer 15 milyon Euro önerirken yönetim bu teklifi az buldu ve 30 milyon Euro istedi. İngiliz devi de bu rakam karşısında geri adım atmak zorunda kaldı.Kasımpaşalı idarecilerin kabul etmediği ikinci teklif iseiçin'dan geldi. Son olarak Galatasaray'dan Rodrigues'i alarak kadrosunu güçlendiren Suudi Arabistan ekibi Mısırlı yıldız için kesenin ağzını açtı ve 11 milyon Euro önerdi. Fakat bu ücret de Lacivert-beyazlılara az geldi ve 24 yaşındaki futbolcu için 15 milyon Euro istendi. Süper Lig'de bu sezon 5 gol 5 asistle yıldızlaşan Trezeguet de böylece Kasımpaşa'da kaldı.Tüm oyuncularının sözleşmelerini 2021 yılına kadar uzatan ve gelecek transfer teklifleri için önlemini alan Kasımpaşa Yönetimi'nin iki yıldıza verilen bu teklifleri reddetmesi, futbolcuların ayrılmayacağı şeklinde yorumlandı.Şampiyonluk hesapları yapan Kasımpaşa'nın ikinci yarıda ikinci yarıda güç kaybına uğramamak adına kadroyu bozmak istemediği, bu yüzden toplam 26 milyon Euro'yu elinin tersiyle ittiği belirtildi