Kasımpaşa 1-4 Galatasaray maçı geniş özeti izle

G.SARAY KADROSUNDA 3 DEĞİŞİKLİK

NDIAYE YEDEKLER ARASINDA

EMRE TAŞDEMİR İLK KEZ 11'DE

DIAGNE ESKİ TAKIMA KARŞI

KHALILI 22 MAÇ SONRA SAHADA

TREZEGUET FRİKİKTEN ATTI

BELHANDA CEZA ALANI DIŞINDAN ATTI

BELHANDA'DAN ASİST; FEGHOULI'DEN GOL

G.SARAY 2. YARININ BAŞINDA RAHATLADI

EMRE TAŞDEMİR SAKATLANDI

FEGHOULI "HAT-TRICK"İ TAMAMLADI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Pazar akşamı Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Şampiyonluk yarışı devam ederken, Kasımpaşa ile Galatasaray puan ve puanlar için mücadele ediyordu'in 22. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nde oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-1'lik skorla mağlup etti.Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Younes Belhanda ile 28, 53 ve 68. dakikalarda Sofiane Feghouli'den geldi. Feghouli kariyerindeki ilk hat-tricki yaparken; son 5 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performansa ulaştı. Kasımpaşa'nın tek sayısını ise 14. dakikada Trezeguet kaydetti.Bu sonucun ardından Galatasaray üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 42 yaptı. Kasımpaşa ise ardı ardına oynadığı 5 maçta da yenilgi yaşadı ve 29 puanda kaldı.Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Akhisarspor ile karşılaşacak, Kasımpaşa ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-kırmızılı takımın, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz'in Benfica ekibine 2-1 yenildiği maçın ilk 11'inde görev alan oyunculardan Yuto Nagatomo ve Fernando Reges Kasımpaşa müsabakasının kadrosunda yer almazken, Badou Ndiaye'yi ise yedek bırakıldı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde yaptığı açıklamada Nagatomo'nun rahatsızlığı, Fernando'nun da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığını bildirdi.Kasımpaşa maçında bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Ryan Donk ve Selçuk İnan forma giydi.Galatasaray, maça Fernando Muslera, Martin Linnes, Marcao, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ile başladı.Sarı-kırmızılıların yedeklerinde ise Ndiaye'nin yanı sıra İsmail Çipe, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Yunus Akgün bulundu.Galatasaray'da Badou Ndiaye, Benfica maçındaki etkisiz performansı nedeniyle Kasımpaşa maçında yedek kaldı. Teknik direktör Fatih Terim, Benfica maçından sonra, orta sahada görev alan Ndiaye ve Fernando'nun performansını eleştirmişti. Tecrübeli teknik adam, Ndiaye ile sakatlığı olan Fernando'nun yerine Kasımpaşa karşısında orta sahada Donk ve Selçuk İnan'a şans verdi.Galatasaray'ın transferlerinden Emre Taşdemir, sarı-kırmızılı takımla ilk kez bir maça 11'de başladı. Devre arasında transfer edilen Emre Taşdemir, daha önce Süper Lig'deki MKE Ankaragücü ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı ilk maçına çıktı. Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı. Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği 34 Süper Lig maçında 32 gol kaydetmişti.Kasımpaşa'nın Filistin asıllı İsveçli futbolcusu Abdul Rahman Khalili, Süper Lig'de 21 hafta sonra ilk kez forma giydi.Ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta yaşadığı sakatlığın ardından sağ uyluk arka adalesinden operasyon geçiren Khalili, uzun bir aranın ardından Galatasaray mücadelesiyle sahalara döndü.Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Kasımpaşa olurken, Trezeguet ile etkili olan ev sahibi ekip aradığı golü de Mısırlı yıldızın ayağından 14. dakikada buldu. Kasımpaşa ceza alanı ön çizgisinin hemen gerisinden, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Trezeguet frikikten Muslera'nın kapattığı köşeye çok sert ve düzgün vurdu, Kasımpaşa öne geçti.Galatasaray'a beraberliği getiren isim Younes Belhanda oldu. 22. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza alanı dışına açılan topu kontrol eden Belhanda, yerden inanılmaz sert vurdu. Ceza alanı içindeki tüm oyuncuları geçen top kalecinin kolunun altından ağlara gitti.Beraberlik sonrasında rakip yarı alana yerleşen ve gol aramaya başlayan Galatasaray'a üstünlüğü getiren isim, Feghouli oldu. 28. dakikada sol kanattan Belhanda'nın yaptığı ortaya ön direğe iyi hareketlenen Feghouli tek dokunuşla topu kalecinin bacak arasından ağlara yolladı.2. yarıya Mariano - Linnes değişikliği ile başlayan Galatasaray, 53. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü yine Feghouli'nin ayağından buldu. Donk'un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Cezayirli oyuncu, kalesini terk eden Scuffet'in üzerinden aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı ve skoru 3-1 yaptı.Galatasaray'da ilk kez 11'de yer alan Emre Taşdemir, karşılaşmanın 55. dakikasında sakatlık yaşadı ve 5 dakika kendini denedikten sonra yerini Ömer Bayram'a bıraktı.Gecenin yıldızı Sofiane Feghouli, kariyerindeki ilk hat-trick'ini Kasımpaşa'ya karşı yapmayı başardı. 68. dakikada Belhanda topu sürerken rakip yarı alanın ortasında Pavelka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Ali Palabıyık avantaj oynattı, devamında Onyekuru'nun ara pasıyla topu alan Feghouli ceza alanı sağ çaprazından ters köşeye düzgün bir vuruşla ağları sarstı ve maçın skorunu tayin etti: Kasımpaşa 1-4 Galatasaray.9. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Trezeguet'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İlhan Depe'nin yakın mesafeden şutunda açıyı daraltan kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.14. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ceza yayının içinden serbest atış kullanan Trezeguet, şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.17. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'nin ceza sahasına girmeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.22. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Selçuk'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Koita'nın kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı önünde Belhanda kontrol etti. Bu oyuncunun topu düzelttikten sonra yerden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.28. dakikada Galatasaray öne geçti. Belhanda'nın sol çaprazdan yaptığı ortada Feghouli kale sahasında buluştuğu topu bekletmeden kaleci Scuffet'in bacaklarının arasından filelere yolladı: 1-2.45+2. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışında kaleyi tam karşıdan gören noktadan yaptığı şık vuruşta top yandan az farkla dışarı çıktı.53. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Donk'un orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına kaçarak topu kontrol eden Feghouli, ceza sahasına girerken yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Scuffet'in üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 1-3.68. dakikada Galatasaray 3 farklı üstünlük yakaladı. Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-4.Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanAli Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet KömürcüoğluScuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau (Dk. 58 Özgür Çek), Sadiku, Pavelka, Koita, Khalili (Dk. 87 Tarkan Serbest), İlhan Depe (Dk. 58 Heintz), TrezeguetMuslera, Linnes (Dk. 46 Mariano), Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir (Dk. 61 Ömer Bayram), Selçuk İnan, Donk, Feghouli, Belhanda (Dk. 80 Mitroglou), Onyekuru, DiagneDk. 14 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 22 Belhanda, Dk. 28, 53 ve 68 Feghouli (Galatasaray)Dk. 12 Linnes, Dk. 40 Onyekuru, Dk. 54 Emre Taşdemir, Dk. 80 Luyindama, Dk. 88 Diagne (Galatasaray), Dk. 58 Pavelka, Dk. 78 Sadiku, Dk. 81 Khalili (Kasımpaşa)Süper Lig'in geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray haftaya ikinci, 29 puana sahip Kasımpaşa ise averajla sekizinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı. Galatasaray, bu sezon tüm mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart sınırında bulunuyor. Mariano maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Akhisarspor karşılaşmasında görev yapamayacak.Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, görev verilmesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek. Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Kasımpaşa, ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamadı. Lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıda çıktığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan İstanbul temsilcisi, 29 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Josue Sa ile kaleci Eray Birniçan, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığı bulunan Olivier Veigneau son idmana katılmadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazanmıştı.Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, eski takımı Galatasaray'a rakip olacak. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda daha önce futbolculuğun yanı sıra 3 dönem teknik direktörlük yaptı. Lacivert-beyazlı futbolcu Veysel Sarı da maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek.Öte yandan Kasımpaşa formasıyla ilk yarıda attığı gollerle dikkati çeken ve ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, görev verilmesi halinde eski takımına karşı sahaya çıkacak.UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 2-1 kaybedilen maçta performansıyla hayal kırıklığı yaratan Younes Belhanda, teknik direktör Fatih Terim'i de şaşırttı. Ligde son oynanan Trabzon maçının yıldızı olan Faslı futbolcu, Portekiz ekibi karşısında varlık gösteremedi.Habertürk'ün haberine göre 29 yaşındaki orta sahanın inişli çıkışlı grafiğine çözüm bulmak isteyen deneyimli teknik adam, uzun süreli sakatlığından yeni kurtulan Emre Akbaba'nın tam olarak hazır hale gelmesini bekliyor.Belhanda'yı Kasımpaşa önünde yine ilk 11'de sahaya sürmeyi planlayan Terim'in, buna rağmen Emre'ye de 'Hazır ol' talimatı verdiği ve ilk 11 olmasa bile Belhanda'nın maçtaki formuna göre Emre'yi erkenden sahaya sürebileceği bildirildi.Fatih Terim oyuncularını Kasımpaşa maçına konsantre etti. Kasımpaşa'nın geçen sezon kendilerini 2-1 yendiğini hatırlatan tecrübeli teknik adam rakiplerinin son 4 maçında aldıkları yenilgilerin kendilerini aldatmamasını istedi. Fatih Terim, kendi eksiklerini karşı takıma çok pozisyon verme ve ceza sahası dışından şut çektirme olarak anlattı. Pozisyon verme konusunda daha derli toplu durmalarını istedi.İmparator ayrıca Trezeguet'nin ceza sahası dışından şut denemelerine engel olmalarını talep etti. Diagne'yi kaybettikten sonra Kasımpaşa'ın tek silahının Trezeguet kaldığının da altını çizen Terim, "kanatlardan getirmeyin ve kontratak yemeyin" uyarısını yaptı. Trezeguet hem sezon başı hem devre arası Galatasaray'ın gündemine gelimiş ancak transfer son anda gerçekleşmemişti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve teknik heyet, oynadığı üç maçta da etkisiz görünen Mbaye Diagne'yi öne çıkarmak için Kasımpaşa maçına özel bir plan hazırladı. Bugün kanatlarda görev alacak olan Mariano ve Nagatomo'dan sık sık ileriye çıkmalarını ve top Galatasaray'dayken bir açık gibi oynamalarını isteyen Fatih Terim, sık sık Diagne'yi görerek orta yapılmasını istedi. Sürekli kanattan ve yerden zorlamamalarını isteyen deneyimli teknik adamın, Diagne'ye mümkün olduğunca daha çok top atılması direktifini verdi.Fatih Terim'in Brezilyalı sağ bek Mariano'nun efektif ve isabetli ortalarına güvendiği, bu ikilinin ortaklığıyla en az 1 gol beklediği kaydedildi.Merkezde görev alan Younes Belhanda, Badou Ndiaye ve kanattan oraya dahil olan Sofiane Feghouli'ye ise Diagne'nin özellikleri ve alışkanlıkları anlatılarak atılacak paslar konusunda dikkat çekildi. Fatih Terim, tüm takıma forvet hattında yakaladığı zaman atacak bir forvetleri olduğu ve güven duyulması konusunda tüm futbolcularını da uyardı.Şampiyonluk yolunda Kasımpaşa karşısında kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da en heyecanlı isim şüphesiz Mbaye Diagne. Eski takımına karşı forma giyecek olan Senegalli oyuncu, atacağı gollerle galibiyeti getiren isim olmayı çok istiyor. Benfica maçında etkisiz oyunuyla tepki çeken Diagne, Kasımpaşa'ya gol atarak kendisini affettirmeyi planlıyor.Emre Akbaba'nın da iyileşmesiyle sarı-kırmızılılar uzun süre sonra ilk defa tam kadro hazır. Terim, iyileşen Emre'yi ikinci yarının hemen başında oyuna alarak talebesini hazırlamak istiyor. Belhanda'nın inişli çıkışlı performansından memnun olmayan tecrübeli hoca, böylece Emre'yi tamamen hazır hâle getirmeyi planlıyor. Kasımpaşa'nın son haftalardaki kötü gidişatının kendilerini aldatmaması gerektiğini söyleyen Fatih Hoca oyuncularına "Bizim artık hata yapma lüksümüz yok. Şu deplasman fobisi tanımından da hoşlanmıyorum. Galatasaray içeride, dışarıda her maçı kazanmak için oynar. İyi bir mücadele istiyorum" dedi.Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında önemli puan kayıpları yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de dış sahada çıktığı 10 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde mağlup oldu, 2'sinde berabere kaldı. Galatasaray, bu sezon bütün mağlubiyetlerini yaşadığı deplasmanda toplamda 16 puan kaybetti.Ekonomik sıkıntılara rağmen FFP sürecini başarıyla yöneten ve iki transfer döneminde de eksiye düşmeyen Galatasaray, bonservis limiti dolduğu için çareyi kiralama yolunda bulmuştu. Sezon başında Onyekuru ve Ndiaye, ara transfer döneminde Semih Kaya ve Luyindama geçici olarakkadroya katıldı. Kiralık gelen bu isimlerden sadece Luyindama'nın zorunlu satın alma opsiyonu (5 milyon Euro) bulunuyor.Everton sezon biter bitmez Onyekuru'yu geri çağıracak. Galatasaray sayesinde Nijerya Milli Takımı'nda forma giymeye başlayan genç oyuncu bu kez İngiltere'deçalışma izni alacak. Ndiaye'ye 16 milyon Euro bonservis ödeyen Stoke City, bu sezon Championship'te çok kötü günler geçiyor ve Premier Lig'e dönme şansı kalmadı.Ocak ayında Ndiaye için Çin'den teklif alan İngilizler, yazın Senegalli orta saha oyuncusunu Suudi Arabistan ya da Çin'e en az zararlasatmaya çalışacak. Semih Kaya'nın ise Sparta Prag'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Çekya ekibi, 1.2 milyon Euro kazanan Semih'in ücretini ödemek istemiyor ve bu nedenle oyuncunun tekrar bedelsiz Galatasaray'a kiralanması bekleniyor.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Terim'in öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Herkesin dilinde deplasman fobisi var! Neymiş bu deplasman fobisi. Biz Galatasaray'ız. İç saha dış saha fark etmez. Her şartta kazanmak için oynarız... Hobi-fobi dinlemem. Çıkıp aslanlar gibi oynayalım. Kasımpaşa maçında puan kaybı istemiyorum" ifadelerini kullandı.Fatih Terim, Kasımpaşa maçının taktiği ile ilgili olarak ise, "Kasımpaşa son haftalarda istenilen düzeyde değil. Ancak tehlikeli oyuncuları var. Maça baskılı başlamalıyız. İlk dakikalarda skor bulmalıyız" diye konuştu.Tecrübeli teknik adam, "Başakşehir'den önce oynuyoruz. Bizim galibiyetimiz onları psikolojik olarak rahatsız edecektir. Bu yüzden zirve yarışında hata yapmamalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Galatasaray'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Serdar Aziz ile alakalı eşi Tuğçe Aziz, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Galatasaray'dan ayrılmasının nedeni olarak "sakatlığı bahane ederek maça çıkmamasının ardından Maldivlere tatile gitti" şeklinde bir iddaa olan tecrübeli oyuncunun tatil fotoğrafını paylaşan eşi Tuğçe Aziz, böyle bir sebep olmadığını dile getirdi.Sosyal medyadan kendisine yapılan ve beddua içeren bir yoruma dikkat çekerek yaptığı açıklamada Tuğçe Aziz, şu ifadelere yer verdi: "Şu ana kadar hiç bir açıklama yapmadık çünkü kimseye açıklama yapmak zorunad değiliz! Ama sizin keyif almak için izlediğiniz futbolu meslek edinmiş kişiler olduğunu ve profesyonel bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini hiç bir zaman anlayamazsınız. Yine de onca kişinin hakaretine karşılık şunu söylemek istiyorum; Verilmiş kararları hiç birinde "Tatil" sebep olarak sunulmamıştır. Zaten öyle birşey olması imkansızdır. Çünkü yapılan programların hepsi resmi tatil günlerine göre yapılmaktadır. Yani; Önceden alınmış kararların yaptığımız tatil ile ALAKASI YOKTUR!"