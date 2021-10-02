Kasımapaşa'da Fenerbahçe maçında 2 isim yok, 1 isim belirsiz!

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe deplasmanında 3 puan arayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Kasimpasa.com.tr
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Kasımapaşa'da Fenerbahçe maçında 2 isim yok, 1 isim belirsiz!
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02 Ekim 2021 12:26
Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü lider Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa, 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes'in mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Jeffrey Bruma'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.


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