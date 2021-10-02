Kasımapaşa'da Fenerbahçe maçında 2 isim yok, 1 isim belirsiz!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü lider Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa, 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes'in mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Jeffrey Bruma'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa, 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes'in mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Jeffrey Bruma'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.