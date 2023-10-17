Kasım seminerleri online mı olacak 2023-2024 MEB | Ara tatil öğretmen semineri online mı, yüz yüze mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ara tatil dönemine denk gelen 13 ila 17 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışmalara dair yaptığı açıklama ile Öğretmenlere ara tatil kalktı mı? Sorusu merak edildi ve araştırıldı. Peki, Ara tatil semineri online mı yapılacak? Ara tatil semineri online mı, yüz yüze mi? Ara tatil semineri nasıl olacak?Önceki senelerde online olan ve bu senede online olması beklenen seminerlerin işlenişinde Bakanlık tarafından bu kasım ayında değişiklik yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Yapılan değişiklikte seminerlerin yüz yüze yapılacağı belirtilirken öğretmenler bu duruma oldukça büyük tepki gösterdi. Online olacağını düşündüğü seminerler için program yaptığını dile getiren öğretmenler sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirirken sonunda istekleri gerçekleşti.Açıklanan son haberlere göre edinilen kulis bilgilerinde seminerlerin online olarak yapılacağı belirtilirken Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kapsamda açıklama yapmak için hazırlandığı da belirtildi. Yapılacak olan açıklamanın hafta içinde yapılması bekleniyor.Öğretmenlerin kasım ayında gerçekleşecek olan seminerlerinin online olmasının sevinci ile beraber bir de öğretmenlere ek ders ücretlerinin miktarı da oldukça sevindirdi. Açıklanan bilgilere göre öğretmenlere seminer boyunca haftada 3 ders saati ek ders ödemesi verilecek ve toplamda 15 ders saati ek ders ücreti verileceği belirtildi.Bakanlığın takvimine göre okullarda ilk dönem Kasım ara tatilinde seminerler düzenlenecek. Seminerler 5 gün boyunca devam edecek. Öğretmenler ara tatillerde görev yaptıkları okullarda olacak.Karar yazısıyla birlikte iletilen çalışma programına göre ise, yönetici ve öğretmenler 5 gün boyunca saat 09.30 ile 13.00 arasında yapılacak canlı sunumlara katılacak ardından okul ve kurum yöneticilerinin düzenleyeceği çalışma takvimi doğrultusunda ara tatile kadar olan çalışmalarını değerlendirerek gerekli planlamalarını yapacak.Öğrencilerin tatil yaptığı bazı tarihlere göre mesleki seminerler düzenleniyor. Öğretmen ve öğrenciler için 2023-2024 eğitim öğretim takvimi şu şekilde;.Öğretmenler ise eğitim öğretim takvimine göre mesleki çalışmaların başlangıç tarihini araştırıyor. Öğretmen seminerleri 2. dönemde de devam edecek. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi şu şekilde;Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.