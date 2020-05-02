Kasım celbi ne zaman terhis olacak, tezkere alacak

Corona virüsü salgını nedeniyle tehrislerin risk oluşturması sebebiyle Milli Savunma Bakanlığı terhislerin erteleneceğini açıklamıştı. Şu an askerlik vazifesini sürdüren Kasım 2019 celplerinin bu noktada ne zaman terhis olacağı merak konusu. Peki celpler ne zaman başlayacak ve Kasım 2019 celbi ne zaman tezkere alacak? MSB tarafından terhis erteleme kararı 15 Nisan'da alınmıştı, bu bilgilerden yola çıkarak 1 aylık sürenin Mayıs'ın 15'inden itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.

02 Mayıs 2020 15:15
Kasım celbi ne zaman terhis olacak, tezkere alacak
Kasım 2019'da silah altına alınan birçok askerin terhislerinin nisan ortalarında olması gerekiyordu ve salgının etkisinin artması sebebiyle terhisler ertelendi. Şimdi terhislerin ne zaman yeniden başlayacağı merak ediliyor…
TERHİSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MSB tarafından terhis erteleme kararı 15 Nisan'da alınmıştı, bu bilgilerden yola çıkarak 1 aylık sürenin Mayıs'ın 15'inden itibaren başlayacağı tahmin ediliyor.

ASKERLİK UZADI MI?

Geçtiğmiz haftalarda yapılan toplantının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi:

Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi

Akar: "Aldığımız tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu görüyoruz."

"Evlatlarımızın salgına karşı korunması için nisanda askere alınacak 53 bin yükümlünün silah altına alınmasının ertelenmesini değerlendiriyoruz"

"Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz."

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