Kasım ara tatili ne zaman? 2023 - 2024 İlk ara tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Takvime göre, yılın ilk ara tatili kasım ayı içerisinde yapılacak. Peki, kasım ara tatili ne zaman? 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi ara tatil tarihlerini derledik.MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.Buna göre Kasım ara tatili; 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecekBirinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda değerlendirme sınavla yapılmayacak. Yani ilkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı. Ortak sınav sistemine de dahil olmayan bu kademedeki öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenleri tarafından yapılacak. Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle, süreç odaklı yapılacak. Öğrenciler, katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. 2021 yılında pandemi tedbirleri kapsamında alınan karar gereği 1,2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması yapılmıyordu. Bunun yerine sınıf içi değerlendirmelere göre öğrencilere karne veriliyor, yazılı sınav uygulaması sadece 4'üncü sınıflarda yapılıyordu.. Böylece yeni yönetmelikle 1, 2 ve 3 'üncü sınıflarda pandemi uygulaması kalıcı hale getirilirken 4'üncü sınıflarda da yazılı sınavın kalmasıyla ilköğretim kademesinde yazılı sınav uygulaması tamamen kaldırılmış oldu.Öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi dört alandaki becerilerinde gelişimlerini izlemek için iki yılda bir Türkçe dil beceri sınavları yapılacak. Bu Sınav elektronik ortamda veya yazılı olarak uygulanabilecek. Ayrıca öğrencilerin akademik başarılarının ölçüldüğü 'ABİDE' sınavları iki yılda bir belirlenen okullarda uygulanacak.