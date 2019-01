Kasapoğlu: 'Gençlere her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazikent Gençlik Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in ölümünden duyduğu üzüntüyü belirterek, İmamgiller ve şehitler için fatiha okudu.Merkezde bilimden spora pek çok etkinliğin gerçekleştiğini ifade eden Kasapoğlu, gençlerin çok enerjik olduğuna dikkat çekti.Gençlerin enerjisinin ve parıltısının kendileri için motivasyon olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Bu aydınlık, parıltı bizleri daha fazla imkanlar sunmaya teşvik ediyor. Okuyan, düşünen, araştıran, bilimde, sanatta, kültürde, edebiyatta, sporda başarılı bir gençlik hayal ediyoruz. Bunlar için de size her türlü imkanı tüm gücümüzle sunmaya devam edeceğiz. Çok kısa vadede yapacağımız yatırımlarla Gaziantep'teki, bölgedeki gençlerimiz daha güzel imkanlara kavuşacaklar."Gelecek hafta okulların tatile gireceğini anımsatan Kasapoğlu, öğrencilere verimli zaman geçirmeleri tavsiyesinde bulunarak, spor salonu ve gençlik merkezlerinin her daim hizmetlerinden olacağını belirtti.Etkinlikte yer alan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Temsilcisi Claudio Tomasi, Kasapoğlu'nun daveti üzerine geldiğini ve gençlik merkezini çok beğendiğini kaydetti.Birleşmiş Milletler olarak gençliği desteklediklerini ifade eden Tomasi, bugünü ve yarını güzelleştirmek için iş birliğine her daim hazır olduklarını vurguladı. Gençlik merkezinin çok güzel bir enerjisi olduğunu belirten Tomasi, "Hep birlikte çalışmaya devam edip, havayı pozitife çevirmeye, umutlanmaya doğru iş birliği yapıyoruz. El ele, iş birliği içerisinde çalışmaya devam edelim." açıklamasında bulundu.Kasapoğlu ve beraberindekiler merkezi gezip, öğrencilerle bir araya geldi. Daha sonra Gazikent Spor Salonu'na geçen Kasapoğlu, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve öğrencilerle birlikte şut attı.Öğrencilerle tek tek ilgilenen Kasapoğlu, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Bu arada, Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in ölümü dolayısıyla Gazikent Gençlik Merkezi'ndeki koro, müzik ve oyunlar iptal edildi.