'Kaş Yarımadaton Yarışları' ödül töreniyle sona erdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen "4. Kaş Yarımadaton Yarışları" sona erdi.
Kaş Belediyesinin desteğiyle 21, 12 ve 6 kilometrelik parkurlarda yapılan yarışlara Türkiye, ABD, Almanya, Kanada, Rusya, Norveç, Ukrayna, İngiltere, Kazakistan ve İrlanda'dan 500'ü aşkın sporcu katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya ve plaketleri verildi.
Yarışlara İzmir'den katılan 21 kilometrelik parkurun birincisi Tülin Okyay, yaptığı açıklamada, parkurun zor olduğunu söyledi.
Buradaki doğayı keşfetmenin ve tanımanın kendisi için iyi bir deneyim olduğunu dile getiren Okyay, "Buranın doğası bambaşka, zorluğu güzelliğinin arkasında kalıyor. Yarışlara bir daha katılmayı düşünüyorum." dedi.
Organizasyonda Türk ve Rus sporcuların oluşturduğu dereceler şöyle:
6 kilometrelik parkur
Kadınlar:
1- İlayda İnce
2- Liudmila Pshenichnikova
3- Svetlana Matienko
Erkekler:
1- Mark Vysotin
2- Alihan Savaşçı
3- Emre Korkmaz
12 kilometrelik parkur
Kadınlar:
1- Mihraç Ayan
2- Tatiana Romasheva
3- Cevriye Akkurt
Erkekler:
1- Yuri Sdobnikov
2- Semen Chechulin
3- Umut Çavuşoğlu
- 21 kilometrelik parkur
Kadınlar:
1- Tülin Okyay
2- Anna Kolkova
3- Alexandra Volkova
Erkekler:
1- Suat Karoğlu
2- Aleksandr Gavrilov
3- Ahmet Gökçek
Kaş Belediyesinin desteğiyle 21, 12 ve 6 kilometrelik parkurlarda yapılan yarışlara Türkiye, ABD, Almanya, Kanada, Rusya, Norveç, Ukrayna, İngiltere, Kazakistan ve İrlanda'dan 500'ü aşkın sporcu katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya ve plaketleri verildi.
Yarışlara İzmir'den katılan 21 kilometrelik parkurun birincisi Tülin Okyay, yaptığı açıklamada, parkurun zor olduğunu söyledi.
Buradaki doğayı keşfetmenin ve tanımanın kendisi için iyi bir deneyim olduğunu dile getiren Okyay, "Buranın doğası bambaşka, zorluğu güzelliğinin arkasında kalıyor. Yarışlara bir daha katılmayı düşünüyorum." dedi.
Organizasyonda Türk ve Rus sporcuların oluşturduğu dereceler şöyle:
6 kilometrelik parkur
Kadınlar:
1- İlayda İnce
2- Liudmila Pshenichnikova
3- Svetlana Matienko
Erkekler:
1- Mark Vysotin
2- Alihan Savaşçı
3- Emre Korkmaz
12 kilometrelik parkur
Kadınlar:
1- Mihraç Ayan
2- Tatiana Romasheva
3- Cevriye Akkurt
Erkekler:
1- Yuri Sdobnikov
2- Semen Chechulin
3- Umut Çavuşoğlu
- 21 kilometrelik parkur
Kadınlar:
1- Tülin Okyay
2- Anna Kolkova
3- Alexandra Volkova
Erkekler:
1- Suat Karoğlu
2- Aleksandr Gavrilov
3- Ahmet Gökçek
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