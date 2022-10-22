'Kaş Yarımadaton Yarışları' ödül töreniyle sona erdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen "4. Kaş Yarımadaton Yarışları" sona erdi.



Kaş Belediyesinin desteğiyle 21, 12 ve 6 kilometrelik parkurlarda yapılan yarışlara Türkiye, ABD, Almanya, Kanada, Rusya, Norveç, Ukrayna, İngiltere, Kazakistan ve İrlanda'dan 500'ü aşkın sporcu katıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya ve plaketleri verildi.



Yarışlara İzmir'den katılan 21 kilometrelik parkurun birincisi Tülin Okyay, yaptığı açıklamada, parkurun zor olduğunu söyledi.



Buradaki doğayı keşfetmenin ve tanımanın kendisi için iyi bir deneyim olduğunu dile getiren Okyay, "Buranın doğası bambaşka, zorluğu güzelliğinin arkasında kalıyor. Yarışlara bir daha katılmayı düşünüyorum." dedi.



Organizasyonda Türk ve Rus sporcuların oluşturduğu dereceler şöyle:



6 kilometrelik parkur



Kadınlar:



1- İlayda İnce



2- Liudmila Pshenichnikova



3- Svetlana Matienko



Erkekler:



1- Mark Vysotin



2- Alihan Savaşçı



3- Emre Korkmaz



12 kilometrelik parkur



Kadınlar:



1- Mihraç Ayan



2- Tatiana Romasheva



3- Cevriye Akkurt



Erkekler:



1- Yuri Sdobnikov



2- Semen Chechulin



3- Umut Çavuşoğlu



- 21 kilometrelik parkur



Kadınlar:



1- Tülin Okyay



2- Anna Kolkova



3- Alexandra Volkova



Erkekler:



1- Suat Karoğlu



2- Aleksandr Gavrilov



3- Ahmet Gökçek





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