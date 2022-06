Kas hastası sporcunun hedefi Boccia Milli Takım'ında kalıcı olmak

Halk arasında kas erimesi olarak bilinen Limb-Girdle Musküler Distrofi (LGMD) hastası Öner Bozbıyık, Boccia Milli Takımı'nın başarısı için aralıksız çalışıyor.



Kayseri'de dünyaya gelen Bozbıyık'a yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 6 yaşında kas erimesi teşhisi konuldu. Yaşamını 13 yaşından sonra tekerlekli sandalyede sürdürmeye başlayan Bozbıyık, 2015'de sosyal medyadaki paylaşımlardan haberi olduğu boccia sporuyla ilgilenmeye başladı.



Yakaladığı başarıların ardından milli takıma çağrılan Bozbıyık, açık öğretimde tamamladığı ortaokul ve lise eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünde 3. sınıfı okuyor.



- "Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde üçüncü olduk"



Aksaray Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren ve başarılarıyla çevresine örnek olan 36 yaşındaki Bozbıyık, ilerleyen bir hastalığı olduğunu, engel durumunun her yıl biraz daha kötüye gittiğini söyledi.



Sporu çok sevdiğini, her branşı takip etmeye çalıştığını belirten Bozbıyık, "Sürekli, 'Hangi sporu yapabilirim?' diye araştırıyorum. 2015'de bocciaya başladım. İlk turnuvamda teklerde Türkiye şampiyonu, çiftlerde ise üçüncü oldum. Birçok şampiyonada dereceler elde ettikten sonra 2018'de milli takıma davet edildim. Türkiye'de bir ilki başardık, 2018'de İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde üçüncü olduk." ifadelerini kullandı.



- "Ay yıldızlı formayı giymek tarif edilemez bir duygu"



Bozbıyık, kampların güzel geçtiğini, hedeflerinin Hollanda'da düzenlenecek Boccia Challenger Şampiyonası'nı kazanmak olduğunu bildirdi.



Engellilerin bir şeylerle uğraşması ve spor yapmasının artı bir değer olduğunu aktaran Bozbıyık, şunları kaydetti:



"Sporla uğraşmak beden, manevi ve moral anlamında iyi geliyor. Yıllarca evde oturdum. Psikolojik olarak sıkıntıya girebiliyorsun. Ancak, topluma karıştığında, hatta sporla uğraştığında ve bu sporda başarılı olunca her şey değişiyor. Ay yıldızlı formayı giymek tarif edilemez bir duygu. Yurt dışındaki spor müsabakalarında bayrağımızı dalgalandırmak bizleri çok mutlu ediyor. Bütün engelli arkadaşlarıma sesleniyorum, 'Ben yapamam' diye bir şey yok. En ağır engelli grubu biziz ve bizler boccia sporunu yapıyoruz. Hiç hareket dahi edemeyen arkadaşlarımız, bu sporu yapabiliyor."



Girdiği sınav sonrası başarılı olarak Kayseri'de bir okula memur olarak atandığını anlatan Bozbıyık, hayatta bir şeyler başardığını gösterebilmek için çok çalıştığını, emeklerinin karşılığını aldığını kaydetti.



Milli Takım antrenörlerinden Şefika Şeker Kaygusuz ise milli sporcu Bozbıyık ile uzun yıllardır milli takımda birlikte olduklarını söyledi.



Bozbıyık'ın son derece başarılı bir sporcu olduğuna dikkati çeken Kaygusuz, Öner Bozbıyık'ın, azmiyle herkese örnek olduğunu söyledi.





