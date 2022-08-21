Fransa Ligue 1'in 3. hafta mücadelesinde Montpellier, Auxerre'i konuk etti. Stade de la Mosson'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.



Montpellier'in golünü 39. dakikada Mamadou Sakho, Auxerre'e galibiyeti getiren golleri ise 70. dakikada Nuno da Costa ve 75. dakikada penaltıdan Mathias Autret kaydetti.



4 KIRMIZI KART ÇIKTI



Montpellier'de mücadelenin 46. dakikasında Khalil Fayad, 90+4'te ise Téji Savanier kırmızı kart gördü. Auxerre'de ise 51. dakikada M'Baye Niang ve 88. dakikada Nuno da Costa kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Montpellier, 3 puanla 12. sırada konumlandı. Auxerre ise 4 puanla 10. sıraya yerleşti.



Gelecek hafta Montpellier, Brest'e konuk olacak. Auxerre ise evinde RC Strasbourg'u konuk edecek.



LIGUE 1'DEKİ DİĞER MAÇLARIN SONUÇLARI





RC Strasbourg 1-1 Reims

Angers 1-3 Brest

Toulouse 2-2 Lorient

Clermont 1-0 Nice



























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