Kartlar havada uçuştu; Auxerre, Montpellier'i yıktı!

Fransa Ligue 1'in 3. hafta mücadelesinde Montpellier, konuk ettiği Auxerre'e 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Kartlar havada uçuştu; Auxerre, Montpellier'i yıktı!
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21 Ağustos 2022 18:06
Fransa Ligue 1'in 3. hafta mücadelesinde Montpellier, Auxerre'i konuk etti. Stade de la Mosson'da oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. 

Montpellier'in golünü  39. dakikada Mamadou Sakho, Auxerre'e galibiyeti getiren golleri ise 70. dakikada Nuno da Costa ve 75. dakikada penaltıdan Mathias Autret kaydetti.

4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Montpellier'de mücadelenin 46. dakikasında Khalil Fayad, 90+4'te ise Téji Savanier  kırmızı kart gördü. Auxerre'de ise 51. dakikada  M'Baye Niang ve 88. dakikada Nuno da Costa kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Bu sonuçla birlikte Montpellier, 3 puanla 12. sırada konumlandı. Auxerre ise 4 puanla 10. sıraya yerleşti. 

Gelecek hafta Montpellier, Brest'e konuk olacak. Auxerre ise evinde RC Strasbourg'u konuk edecek.

LIGUE 1'DEKİ DİĞER MAÇLARIN SONUÇLARI


RC Strasbourg 1-1 Reims
Angers 1-3 Brest
Toulouse 2-2 Lorient
Clermont 1-0 Nice




 

 

 

 

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