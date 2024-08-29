Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı başlıyor!

Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, 31 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında Kocaeli'de düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağı başlıyor!
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29 Ağustos 2024 15:15
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın dördüncü ayağına hafta sonu Kocaeli ev sahipliği yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre organizasyon, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyon kapsamında "micro", "mini, "junior", "senior" ve "master" olmak üzere 5 ayrı kategoride 52 sporcu mücadele edecek.

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