Karting Şampiyonası'nda sıradaki durak İzmir

2023 Türkiye Karting Şampiyonası 5. yarışı İzmir'de düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karting Şampiyonası'nda sıradaki durak İzmir
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20 Eylül 2023 12:31
Otomobil sporlarında MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak mücadelesi, bu hafta sonu Bursa Profesyonel Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla İzmir'de düzenlenecek.

İzmir Park Pisti'nde 5 ayrı kategoride gerçekleştirilecek organizasyonda, kategorilerde üçer yarış koşulacak. 23 Eylül Cumartesi günü sıralama turları ve ilk yarışlar, pazar günü de ikinci ve üçüncü yarışlar yapılacak.

Bu yarış öncesinde, "micro" kategorisinde Doruk Sırnaç, "mini"de Can Özler, "junior"da Yağız Tekşan, "senior"da Kerim Sulyak ve "master"da Murathan Gür lider durumda yer alırken, "junior" kadınlarda Ayşe Çebi ve "senior" kadınlarda da Sena Savaşer ilk sırada bulunuyor.

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