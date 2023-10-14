Karting Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı Kocaeli'de başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karting Şampiyonası Kocaeli'de başladı
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14 Ekim 2023 16:06
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayak mücadelesi başladı.

TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyon, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Nimara Otomobil Spor Kulübü (NİMOSK) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Microda 6, minide 20, juniorda 7, seniorda 16 ve masterda 12 olmak üzere toplam 61 sporcunun katıldığı organizasyonda, ilk yarışların startı verildi.

Etkinlik, ikinci ve üçüncü yarışların ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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